Импорт и продажа органоминеральных удобрений будут освобождены от НДС

Использование удобрений имеет важное значение для динамичного развития сельского хозяйства и повышения урожайности - в настоящее время, согласно действующему законодательству, освобождены от НДС только импорт и продажа минеральных удобрений.

С целью повышения доступности удобрений для производителей сельскохозяйственной продукции, усиления обеспечения населения экологически чистыми продуктами сельского хозяйства и вовлечения в переработку сырья, которое в противном случае выбрасывается как отходы, предусмотрено освобождение от НДС также импорта и продажи органоминеральных удобрений, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Таким образом, с 2026 года наряду с минеральными удобрениями не будут облагаться НДС импорт и продажа органических и органоминеральных удобрений.

Ожидается, что эти изменения приведут к снижению расходов производителей сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, окажет влияние на конечные потребительские цены. Кроме того, увеличатся возможности населения по доступу к экологически чистым и качественным сельскохозяйственным продуктам, а развитие и устойчивость сектора будут усилены.