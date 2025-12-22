Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил Парк Победы - ФОТО

Делегация во главе с находящимся с визитом в Азербайджане вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом посетила Парк Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, во время посещения в честь гостя был выстроен почетный караул.

Делегация с глубоким уважением почтила память шехидов Отечественной войны, отдавших жизнь за освобождение наших земель, и возложила венок к монументу Победы.

На церемонии была почтена память сынов Родины, которые возвысились на вершину шехидства во имя защиты и восстановления территориальной целостности Азербайджана.