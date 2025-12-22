Микаил Джаббаров обсудил с помощником госсекретаря США ключевые аспекты экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел видеоконференцию с помощником госсекретаря США по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Калебом Орром.

Об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.

«В ходе видеоконференции встречи с помощником государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Калебом Орром обсудили ключевые аспекты азербайджано-американского экономического партнёрства и подчеркнули стратегическую важность сотрудничества в сферах энергетики и бизнеса.

Также были обсуждены энергетические проекты, реализуемые в Южном Кавказе и Каспийском регионе, по транспортировке газа и возможностям дальнейшей диверсификации совместной деятельности в этой сфере», - отметил Микаил Джаббаров.