Рютте заявил о готовности Европы направить войска в Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности Европы направить войска в Украину в случае, если «Россия нарушит мирное соглашение».

«Конечно, мы пока не обсуждаем детали публично. Однако могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска в случае необходимости», — сказал он в интервью Bild.

Рютте добавил, что в настоящее время ведется работа по определению точной структуры «коалиции желающих».