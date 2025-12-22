Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Unherd, что считает прорывом на переговорах по Украине.

"Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются", — говорится в публикации.

Вэнс добавил, что изначально никто не хотел раскрывать свои карты, но за последние пару недель, у украинцев и россиян появилось реальное понимание того, что не обсуждается, а что можно обсудить.

Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Источник: РИА Новости