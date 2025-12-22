Кремль заверил в продолжении партнерства с Баку

РФ продолжает развивать партнерские отношения с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник агентство АзерТадж сообщило, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика.

"Мы продолжаем развивать наши партнерские отношения, отношения конструктивного сотрудничества с Азербайджаном", - сказал Песков. Отвечая на вопрос журналистов, стало ли неожиданностью то, что Ильхам Алиев не примет участие в саммите СНГ, он ответил, что это не стало неожиданностью для Кремля.

"Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года", - сказал Песков

"Азербайджан также продолжает участие во всех форматах содружества", - отметил он.

Источник: РИА Новости