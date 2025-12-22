«Torpağın səsi»: Впечатляющий перформанс на стыке электронной музыки и цифрового искусства - ВИДЕО

Современное поколение выбирает мультисенсорный опыт, объединяющий музыку, визуальные образы и элементы интерактивности в единое культурное переживание.

По оценкам экспертов, около 75 % крупномасштабных культурных проектов 2025 года реализуются в формате интегрированных аудио-визуально-интерактивных решений, что отражает глобальный тренд вовлечения всех органов чувств в процесс культурного восприятия. В этом контексте особую актуальность приобретают проекты, работающие на стыке разных художественных дисциплин и формирующие новые языки культурного диалога.

С 5 по 11 декабря при совместной организации Министерства культуры Азербайджанской Республики и Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл «Фестиваль культуры ОИС: Бакинская неделя креативности - 2025». Масштабное событие объединило культурное наследие исламского мира, творческое самовыражение людей и инновационные инициативы молодёжи.

Одним из запоминающихся моментов фестиваля стала аудиовизуальная постановка, представленная платформой «Torpağın səsi» (Sound of Land) - постановка «Выйди из круга времени -вступи в круг любви», вдохновлённая философией Джалаледдина Руми. Проект основан на визуальных композициях, созданных по мотивам работ вице-президента Фонда Гейдара Алиева, художницы и поэтессы Лейлы Алиевой, символизирующих любовь, внутренний свет и единство человека с природой. Анимационная и визуальная концепция были разработаны заслуженным художником Азербайджана, основательницей Atesh Hub Сабиной Шихлинской. Музыкальную и звуковую концепцию создал DJ Орхан Агаев (DJ Pancho); над звуковым оформлением работал Теймур Касымов, над анимацией и моушн-дизайном - Nigassandra и Ренан Асадов. Соединяя электронное звучание и цифровую визуальную палитру, перформанс превратился в духовное путешествие, где искусство и эмоции слились в единый поток.

О платформе «Torpağın Səsi» (Sound of Land)

«Torpağın səsi» (Sound of Land) — международная платформа, создающая общий культурный язык через электронную музыку и цифровое искусство в тюркском мире. Проект был основан в 2023 году при поддержке инициативы «Yaradıcı Azərbaycan». Платформа объединяет электронную музыку с этническими мотивами и древним звуковым наследием тюркских народов, открывая новые творческие возможности для молодёжи. В рамках деятельности «Torpağın səsi» реализуются DJ-школа, музыкальный лейбл, международные коллаборации и проекты в сфере цифрового искусства.

Первое крупное событие платформы состоялось в 2023 году с участием DJ Burak Yeter и молодых диджеев из тюркских стран. В 2025 году платформа стала участником значимого международного события - Фестиваля культуры ОИС: Бакинской Недели Креативности - 2025, выделившись своими инициативами и современным мультидисциплинарным подходом.