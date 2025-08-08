Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Румынии

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Румынии Никушору Дану письмо с соболезнованиями.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего Президента Румынии, видного государственного деятеля Иона Илиеску.

Ион Илиеску внес большой вклад в формирование и развитие связей, укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Румынией. Он неоднократно посещал Азербайджан. Встречи с ним всегда вспоминаю с самыми приятными впечатлениями.

В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему народу Румынии".