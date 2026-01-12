Тебе, человечество: О том, как Алим Гасымов покорил Бьорк, Джеффа Бакли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Есть артисты, которые представляют страну, и есть те, кто становится её голосом в мире - народный артист Азербайджана Алим Гасымов именно из таких, он выдающийся мастер мугама, которого невозможно вписать только в рамки азербайджанской сцены.

Его голос звучал там, где встречаются культуры, стираются жанровые границы и рождается уникальный музыкальный диалог. От академических залов Европы до экспериментальных мировых проектов, от квартета Kronos до сцены с Йо-Йо Ма, от мугамных импровизаций до внимания Бьорк и Джеффа Бакли - яркий творческий путь Алима Гасымова давно стал частью международной музыкальной истории.

Эта статья не просто о музыкальных коллаборациях, а история о том, как объявленный ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества азербайджанский мугам через одного человека вышел в глобальное пространство, как он зазвучал по-новому для глобальной аудитории и как Алим Гасымов превратился в артиста, к которому тянулись и тянутся музыканты со всего мира - не ради эксперимента, а ради настоящей музыки.

В 2011 году всемирно известная исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен Бьорк в интервью британскому изданию The Guardian открыто призналась, что является поклонницей творчества Алима Гасымова. «Среди моих любимых певцов и певиц - Бейонс, Чака Хан, Энтони Хегарти, но мой самый любимый исполнитель - Алим Гасымов», - подчеркнула она.

Особо отметим, что Бьорк, лауреат множества престижных музыкальных наград, артистка известна своей многогранностью: её песни охватывают альтернативный рок, электронику, инди-поп, трип-хоп, модерн и классику, а сама артистка черпает вдохновение в самых разных музыкальных направлениях, одним из которых стал и азербайджанский мугам в исполнении А.Гасымова.

В 2019 году Бьорк вновь проявила интерес к творчеству Алима Гасымова, включив его альбом «Azerbaijan: The Art of the Mugham» в список своих 11 любимых музыкальных дисков всех времён, отмечает Farout Magazine. В этом альбоме народный артист Азербайджана исполняет различные виды мугама - махур, шур, сегях - которые произвели на исландскую певицу глубокое впечатление. Такое внимание со стороны Бьорк подчёркивает мировую значимость и особую весомость Алима Гасымова как исполнителя мугама, чьё искусство способно вдохновлять музыкантов международного уровня.

Если Алима Гасымова заслуженно называют мастером мугама, который сделал традиционную музыку Азербайджана слышимой во всём мире, то Джефф Бакли - музыкант, чья гитарная виртуозность и вокал сделали его иконой американского альтернативного рока конца XX века. Их встреча на фестивале классической музыки в Сан-Флоране во Франции оставила глубокий след в памяти Дж.Бакли.

«Второй раз я увидел, как моя жизнь проходит перед глазами, из-за человека, с которым я пел, с Алимом Гасымовым», - вспоминал он в интервью Doubletake,

Музыкант рассказал, что фестиваль проходил в небольшом летнем сообществе, зал на шестьсот мест, куда Алим Гасымов прилетел один. «Он пел, и это было так чисто и без усилий, словно огромный холм из цветов», - делился Дж.Бакли.

Он подчеркнул, что голос А.Гасымова оказался для него настоящим открытием: «Вот для чего создан голос. Это действительно больше всего, что я понимаю сейчас. Дыхание не течет сквозь меня так, как это происходит у этих людей. Голос - вечный порыв ветра, который никогда не останавливается и никогда не начинается».

Отметим, что фестиваль, на котором произошло совместное выступление А.Гасымова и Дж.Бакли состоялся в 1995 году. Эта история - ещё один пример того, как через Алима Гасымова мировые музыканты открывали для себя азербайджанский мугам.

Всемирно известный американский виолончелист китайского происхождения Йо-Йо Ма, один из самых выдающихся музыкантов нашего времени и художественный руководитель проекта Silk Road Ensemble, не раз работал с Алимом Гасымовым, привлекая его как солиста к международным музыкальным инициативам, направленным на культурный обмен и диалог между различными музыкальными традициями.

В 2006 году А.Гасымов и его дочь народная артистка Азербайджана Фаргана Гасымова участвовали в концертах и мастер‑классах в Баку вместе с Silk Road Ensemble под руководством Йо‑Йо Ма, выступая на сцене Государственной филармонии и участвуя в образовательных мероприятиях в музыкальных институтах азербайджанской столицы. Кроме того, их сотрудничество включало творческую работу в рамках проекта The Silk Road, в котором Алим Гасымов выступал не только как исполнитель мугама, но и как участник межкультурных музыкальных программ Йо‑Йо Ма, способствовавших популяризации азербайджанской музыкальной традиции в США и Европе.

Kronos Quartet - один из самых влиятельных и узнаваемых струнных квартетов современности, основанный в 1973 году и известный своей приверженностью к расширению жанровых границ классической камерной музыки и частыми сотрудничествами с артистами из разных культур и музыкальных традиций.

Сотрудничество с Алимом Гасымовым началось в рамках крупной инициативы по исследованию и представлению музыкального наследия Центральной Азии мировой аудитории. В 2008 году Kronos Quartet и Aga Khan Music Initiative in Central Asia объединились с Алимом Гасымовым, его ансамблем и афганским мастер‑исполнителем Homayun Sakhi для создания нового музыкального материала, основанного на традициях Азербайджана и Афганистана.

Результатом этой творческой коллаборации стал альбом «Rainbow: Music of Central Asia Vol. 8» (2010), выпущенный на лейбле Folkways Recordings. На нём Kronos Quartet совместно с Алимом и Фарганой Гасымовыми записал несколько треков, в которых звучит традиционный азербайджанский мугам в сочетании со струнным квартетом. Помимо записи альбома, проект также включал концертные выступления и образовательные программы в университетах США, где Kronos Quartet вместе с народными артистами Азербайджана представляли мугам широкой аудитории, сочетая западно‑классическую форму квартета и восточную вокальную традицию.

Это сотрудничество стало одним из значимых музыкальных диалогов между западной современной камерной музыкой и традиционной азербайджанской музыкальной культурой мугама, подчеркивая универсальность и привлекательность мугама для слушателей по всему миру.

В 2010 году Алим Гасымов записал совместный трек с известным диджеем Дэвидом Вендеттой - композиция получила название «I’m Your Goddess». Вокальную партию на английском языке исполнила американская певица Тара Макдональд. Для трека А.Гасымов специально записал мугам-импровизацию, которая была органично интегрирована в студийную обработку Д.Вендетты.

Песня сразу привлекла внимание музыкальных критиков и попала в ротацию ведущих музыкальных каналов Европы, получив положительный отклик аудитории - презентации трека проходили как в Азербайджане, так и за границей. Подчеркнем, что особый интерес в этом проекте вызвал сам музыкальный синтез - соединение азербайджанского мугама с современными поп- и клубными элементами создало уникальный эффект, который удачно раскрыл потенциал традиционной вокальной техники мугама в контексте мировой популярной музыки.

В 2012 году голос Алима Гасымова прозвучал в конкурсной песне «When the music dies», с которой Сабина Бабаева представляла Азербайджан на «Евровидении» в Баку - одной из крупнейших музыкальных площадок мира с миллионами зрителей по всей Европе и за её пределами. Участие Алима Гасымова придало выступлению особую глубину и национальный колорит - его мугам органично переплелся с современной поп-балладой, подчеркнув эмоциональную силу композиции. Благодаря этому номеру миллионы зрителей познакомились с уникальной азербайджанской вокальной традицией, а сцена «Евровидения» стала платформой, где искусство мугама звучало в контексте мирового музыкального конкурса, привлекая внимание не только поклонников поп-музыки, но и любителей этнической и экспериментальной музыки.

Говоря об исполнении мугама, Алим Гасымов отмечает, что, когда поёт, ощущает, как будто выходит из физического мира и входит в мир духовности: «Когда я исполняю мугам, все происходит естественно, как будто музыка протекает через меня, не контролирую этот процесс. Вдохновение приходит само, принимает свою форму». При этом народный артист подчеркивает, что уникальность мугама остается для него самого неразгаданной загадкой, отмечая, что зарубежная публика всегда с большим интересом реагирует на азербайджанский мугам, который способен находить отклик в сердцах слушателей, независимо от языка и культуры.

Таким образом, Алим Гасымов не просто исполняет мугам, а делает его языком культурного диалога. Через мугам он превращает национальное наследие Азербайджана в живой, узнаваемый в мире язык культуры, который знакомит международную аудиторию с историей и традициями Азербайджана. Его искусство демонстрирует, как музыка может стать мощным инструментом пропаганды культуры и уникальности азербайджанского музыкального наследия, делая мугам языком, понятным всему миру.

