Высоко оценена работа по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве между АР и США - ФОТО

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился в Баку с делегацией во главе с региональным директором по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Карлом Крессом.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества между двумя странами в таких областях, как энергетика, торговля, региональные связи, включая маршрут TRIPP, инвестиции, а также ознакомление представителей частного сектора США с соответствующей инфраструктурой и логистическими возможностями в Азербайджане и перспективы развития сотрудничества.

Высоко оценены двусторонние контакты и дискуссии по указанным направлениям, проведенные по отдельности после вашингтонского саммита мира 8 августа, в направлении подготовки Хартии о стратегическом партнерстве.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями о важной роли Азербайджана в энергетической безопасности региона, значении развития возобновляемых источников энергии, диверсификации торговых маршрутов по Среднему коридору, а также о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане и возможностях установления новых связей.