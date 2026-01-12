Архитектурное наследие Гусарского района: Мечеть в селе Аниг - ФОТО

На территории Азербайджана сохранилось множество памятников архитектуры, отражающих богатую историю и культурное наследие страны.

Эти сооружения являются немыми свидетелями своего времени, хранящими память о традициях, общественной жизни и исторических процессах различных эпох.

Среди них особое место занимает мечеть, расположенная в селе Əniq (Аниг) Гусарского района, привлекающая внимание своей архитектурной выразительностью и сохранёнными чертами начала XX века. Само село находится на правом берегу реки Гусарчай, в 27 километрах от районного центра, и обладает глубокой исторической памятью. Согласно местным преданиям, его название связывается с именем правителя Аниг-аги, однако существует и альтернативная версия, предполагающая более древнее происхождение топонима, восходящее к гуннскому периоду. В ранних источниках населённый пункт упоминается под названием «Унуг», которое со временем трансформировалось в современное наименование. Все эти гипотезы требуют дальнейшего научного изучения и документального подтверждения.

Мечеть была возведена в XIX веке на средства шейха Абу Муслима, о чём свидетельствует надпись, выполненная арабской вязью и высеченная над михрабом. Сегодня это сооружение представляет собой значимый историко-культурный объект и является ценным элементом национального архитектурного наследия Азербайджана.

Мечеть является собой редкий и выразительный памятник местного архитектурного наследия, в котором органично сочетаются строительные традиции региона, народное декоративное искусство и символический язык исламской архитектуры.

Сооружение отличается цельной, уравновешенной композицией. У мечети чётко выраженные горизонтальные членения фасадов. Каменная кладка отличается аккуратностью и ритмичностью, что свидетельствует о высоком уровне мастерства зодчих. Несмотря на относительную строгость внешнего облика, здание производит торжественное и монументальное впечатление, усиливаемое крупным купольным завершением.

Особое внимание привлекает купольная система мечети. Центральный купол, возвышающийся над основным объёмом, дополнен малыми куполами по углам, что придаёт зданию живописный и почти дворцовый характер.

Именно благодаря этой выразительной композиции местные жители издавна с любовью называют мечеть «Тадж-Махалом», подчёркивая её красоту и исключительность для сельского ландшафта.

Фасады здания прорезаны прямоугольными оконными проёмами, расположенными в два яруса. Такое решение не только обеспечивает хорошую освещённость интерьера, но и создаёт чёткий ритм, оживляющий плоскости стен. Оконные решётки выполнены сдержанно, не перегружая общий облик сооружения.

Одним из самых выразительных элементов мечети является её входная дверь — подлинный образец народного декоративно-прикладного искусства. Деревянные створки украшены резными солнечными и звездообразными орнаментами, имеющими глубокий символический смысл. Солярные мотивы, широко распространённые в традиционной культуре Кавказа, здесь читаются как символ жизни и света. Геометрическая чёткость узоров сочетается с мягкостью ручной резьбы, что придаёт двери особую художественную ценность и делает её самостоятельным памятником.

Интерьер мечети поражает богатством декоративного оформления. Стены украшены яркими орнаментальными росписями, выполненными в насыщенной цветовой гамме — с преобладанием синих, охристых, зелёных тонов.

Орнаменты включают в себя геометрические и растительные мотивы, характерные для исламского искусства, но интерпретированные в «локальной» манере. Несмотря на отсутствие реставрационных вмешательств, росписи сохранись и практически не утратили своего первоначального облика. По свидетельствам местных старожилов, живописное оформление выполнено с использованием красок, изготовленных на основе природных пигментов, полученных из корней растений. Эти росписи не только украшает пространство, но и структурирует его, подчёркивая архитектурные членения стен и окон.

Особое место в интерьере занимает михраб, решённый как выразительный архитектурно-декоративный акцент.

Он гармонично вписан в общую композицию зала и подчёркнут цветом и орнаментом. Деревянный минбар, сдержанный по форме, дополняет ансамбль, сохраняя баланс между декоративностью и функциональностью.

Говоря о мечети, важно также отметить, что, по мнению ряда исследователей, опирающихся на устные свидетельства местных жителей, данное сооружение было возведено на месте более древней мечети, возраст которой, предположительно, насчитывал около трёхсот лет

Мечеть в селе Аниг является не просто культовым сооружением, но и важным общественным центром, на протяжении более чем века служившим местом духовного единения местных жителей. Её архитектура отражает синтез профессиональных строительных навыков и народного художественного мышления, где каждая деталь — от куполов до дверных узоров — наполнена смыслом и эстетической выразительностью.

Здание имеет статус памятника архитектуры местного значения и занимает особое место в культурной памяти жителей села и всего района. Сегодня эта мечеть остаётся ценным свидетельством архитектурных традиций XIX века в северных регионах Азербайджана и заслуживает бережного сохранения и популяризации как уникальный памятник местного значения, по праву получивший в народе поэтичное имя — «сельский Тадж-Махал».

Автор Вахид Шукюров