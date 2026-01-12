Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» признался в употреблении запрещенных веществ

В Турции продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что 5 января, в рамках расследования по данному скандальному делу был задержан турецкий актёр Догукан Гюнгёр, являющийся звездой сериала «Kızılcık şerbeti» (Клюквенный шербет) - отметим, что актера задержали во время обыска, проходившего у него дома, а 7 января отпустили на свободу.

Sabah сообщает, что Д.Гюнгёр был освобождён с применением меры пресечения в виде запрета на выезд за пределы страны - также издание сообщает, что актер признался в употреблении запрещенных веществ.

«Признаюсь, что употреблял наркотические вещества, сожалею об этом и больше никогда не буду употреблять запрещённые вещества. Знаю, что за границей наркотики разрешены, я ни с кем ими не делился и не участвовал в наркотических вечеринках», - заявляет звезда сериала «Kızılcık şerbeti».

Отметим, что прошедшие в последние недели в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров.

