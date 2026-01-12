 Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» признался в употреблении запрещенных веществ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» признался в употреблении запрещенных веществ

Феликс Вишневецкий15:57 - Сегодня
Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» признался в употреблении запрещенных веществ

В Турции продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, что 5 января, в рамках расследования по данному скандальному делу был задержан турецкий актёр Догукан Гюнгёр, являющийся звездой сериала «Kızılcık şerbeti» (Клюквенный шербет) - отметим, что актера задержали во время обыска, проходившего у него дома, а 7 января отпустили на свободу.

Sabah сообщает, что Д.Гюнгёр был освобождён с применением меры пресечения в виде запрета на выезд за пределы страны - также издание сообщает, что актер признался в употреблении запрещенных веществ.

«Признаюсь, что употреблял наркотические вещества, сожалею об этом и больше никогда не буду употреблять запрещённые вещества. Знаю, что за границей наркотики разрешены, я ни с кем ими не делился и не участвовал в наркотических вечеринках», - заявляет звезда сериала «Kızılcık şerbeti».

Отметим, что прошедшие в последние недели в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров.

Читайте по теме:

Джан Яман освобожден после задержания в рамках наркорасследования - ОБНОВЛЕНО

В Стамбуле задержана Шейма Субаши – ВИДЕО

Выдан ордер на задержание инфлуенсера Эзги Фындык

Стали известны подробности ареста Эльшада Хосе - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
327

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается мокрый снег, усилится ветер

Xроника

Утверждена госпрограмма развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.

Lifestyle

Тебе, человечество: О том, как Алим Гасымов покорил Бьорк, Джеффа Бакли и не только ...

Политика

Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время

Lifestyle

​​​​​​​Максим Фадеев понес тяжелую утрату – ФОТО

Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» признался в употреблении запрещенных веществ

Бруклин Бекхэм разорвал прямой контакт с родителями, с которыми общается через адвокатов

Тебе, человечество: О том, как Алим Гасымов покорил Бьорк, Джеффа Бакли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Новости для вас

Умерла основатель группы «Кярван» Севиндж Керимова

Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с Севиндж Керимовой

Какой мы запомним Севиндж Керимову… - ВИДЕО

Эмин Агаларов: «Очень берегу память о бабушке Амине» - ВИДЕО

Последние новости

Общественный совет при ANAMA предупреждает о сохраняющейся минной угрозе

Сегодня, 18:30

Азербайджанская молодёжь получит возможность обучаться в 231 ведущем университете мира

Сегодня, 18:15

Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

Сегодня, 18:05

Международный центр Низами Гянджеви совместно с Женевским офисом ООН проведет Совещание высокого уровня

Сегодня, 18:00

Экс-премьера Грузии Гарибашвили доставили в тюрьму - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:47

В парламенте Ирана заявили о готовности преподать Трампу «незабываемый урок»

Сегодня, 17:45

Обнародовано состояние пострадавшей при обрушении потолка в ресторане в центре Баку

Сегодня, 17:42

Диас-Канель: Куба не ведет переговоров с США, но готова к диалогу

Сегодня, 17:35

В Ширване 14-летняя девочка отравилась угарным газом

Сегодня, 17:33

​​​​​​​Максим Фадеев понес тяжелую утрату – ФОТО

Сегодня, 17:28

В Баку ожидается мокрый снег и похолодание

Сегодня, 17:26

Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссии

Сегодня, 17:03

В Баку из частных домов вынесли ювелирные изделия на 8,5 тыс. манатов

Сегодня, 17:01

На Землю может обрушится геомагнитная буря

Сегодня, 17:00

Высоко оценена работа по подготовке Хартии о стратегическом партнерстве между АР и США - ФОТО

Сегодня, 16:45

Страны ЕС обсуждают внесение КСИР в список «террористических организаций»

Сегодня, 16:35

Мерц рассчитывает, что США вместе с НАТО обеспечат безопасность Гренландии

Сегодня, 16:30

Утверждена госпрограмма развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.

Сегодня, 16:25

ДТП со смертельным исходом в Сумгайыте

Сегодня, 16:22

Трамп: У Зеленского только один козырь

Сегодня, 16:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43