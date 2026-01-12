В Баку из частных домов вынесли ювелирные изделия на 8,5 тыс. манатов

В Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку из частных домов совершены кражи на сумму более 10 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, в ходе оперативных мероприятий были задержаны 49-летняя Р.Кулиева и ранее судимый 46-летний А.Ганиев. Они подозреваются в краже из квартир золотых украшений на сумму 8500 манатов, а также ноутбука и наручных часов стоимостью 2000 манатов.

По фактам проводятся расследования.