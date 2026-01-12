Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссии

Внесены изменения в состав Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией.

Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, сопредседателем Азербайджано-Латвийской Межправительственной комиссии с азербайджанской стороны назначен министр сельского хозяйства.

Ранее эта должность была возложена на министра экологии и природных ресурсов.