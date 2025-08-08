ВС России ударили по нефтебазе SOCAR в Украине: есть раненые

Россия ночью 8 августа атаковала дронами типа "Шахед" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации источников, пожар удалось быстро локализовать. В результате

удара четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.