ВС России ударили по нефтебазе SOCAR в Украине: есть раненые
Россия ночью 8 августа атаковала дронами типа "Шахед" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
По информации источников, пожар удалось быстро локализовать. В результате
удара четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.
