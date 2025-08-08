TƏBİB о состоянии матери и младенца, родившегося в бакинском метро - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня утром женщина и её новорождённый ребёнок, появившийся на свет на станции метро 20 Января, были доставлены в Республиканскую клиническую больницу.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB.

В медицинском учреждении им незамедлительно оказали необходимую помощь. Мать, Асмер Магеррамова, 2005 года рождения, была помещена в отделение патологии беременности. Её состояние оценивается как стабильное.

К сожалению, состояние новорождённого мальчика, который родился преждевременно (на 36-й неделе), оценивается как неудовлетворительное. Ребёнок весом 2200 граммов и ростом 47 см был помещён в отделение интенсивной терапии и подключён к аппарату CPAP. Сейчас он находится под особым наблюдением врачей.

Напомним, что сегодня около 07:40 утра в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило сообщение о родах в метро. Сотрудники метрополитена оказали женщине первую помощь до прибытия бригады скорой, которая затем приняла роды и обеспечила госпитализацию матери и ребёнка.

09:35

Сегодня около 07:40 утра на станции метро 20 Января в Баку женщина родила ребёнка.

Как передает 1news.az, об этом сообщило ЗАО «Бакинский метрополитен».

Сотрудники станции оказали роженице первую помощь.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала необходимую медицинскую помощь.

Женщина благополучно родила.

По предварительной информации, состояние матери и новорождённого ребёнка оценивается как удовлетворительное. В 08:06 их доставили из метро в больницу.