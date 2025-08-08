На борьбу с огнем в Агдере брошены три вертолета - ОБНОВЛЕНО

В Агдеринский район для тушения пожара привлечены вертолёты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, возгорание, начавшееся ночью недалеко от села Суговушан, локализовано.

В тушении пожара были задействованы подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и три вертолёта.

В настоящее время продолжаются работы по тушению очагов возгорания в лесном массиве, расположенном в горах.

10:10

Для тушения лесного пожара в Агдеринском районе был привлечён вертолёт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл ночью недалеко от села Суговушан, и огонь быстро перекинулся на лесной массив в горах.

В связи с этим на место происшествия были направлены вертолёт Авиационного отряда, силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации возгорания.