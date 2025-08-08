В Шамкире задержан наркокурьер с крупной партией

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых Шамкирским районным отделом полиции, был задержан Шохрат Махмудов, подозреваемый в незаконной перевозке наркотических веществ.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, при задержании у него было изъято 10 килограммов марихуаны и 1 килограмм опиума, передает 1news.az.

Махмудов признался, что осуществлял курьерскую доставку наркотиков с целью получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Судом в отношении Ш.Махмудова избрана мера пресечения в виде ареста.