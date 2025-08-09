Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили исторические итоги встречи в Вашингтоне

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с историческими достижениями, достигнутыми в ходе встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Собеседники подчеркнули, что достигнутые договоренности, а также подписанная лидерами Азербайджана и Армении при участии президента США Совместная декларация имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что парафирование мирного договора и совместный призыв к ликвидации Минского процесса ОБСЕ и соответствующих структур являются существенным вкладом в мир.

Министры выразили ожидание, что решение ОБСЕ о роспуске этих структур будет принято в ближайшее время.

В ходе разговора также были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.