Ложка хороша к обеду

Нигяр Арпадараи,

Депутат Милли Меджлиса

“Это не перемирие, это мир”. Пожалуй именно эта фраза президента Трампа - ключевая во вчерашнем саммите в Вашингтоне.

Стокгольмский международный институт мира (SIPRI), посчитал, что только около трети мирных соглашений приводят к устойчивому миру. Кому как не нам знать об этом, учитывая, что Азербайджан ждал своего мира более 30 лет.

Но, в данном случае, я думаю шанс на полноценный мир достаточно высок. В Вашингтоне подписан короткий, но емкий документ. Азербайджан получает коридор в Нахичевань. Армения получает гарантии уважения суверенитета.

Трамп получает первый стратегический внешнеполитический успех во время своего второго президентского срока.

И, что совершенно очевидно, успех ему этот подарил президент Азербайджана, который буквально сделал 90% работы по пути к данному соглашению.

Я это не говорю с целью принизить других участников встречи и прекрасно осознаю, что и Пашинян проявил в итоге смелость, начав с собственным обществом разговор об ошибках прошлого, об оккупации и разрушительной национальной идеологии, которая лишила Армению перспектив. У Армении сегодня очень узкое поле для маневра, и это результат тех самых ошибок прошлого. А Президент Трамп, человек с потрясающей интуицией и гигантским опытом публичного политика и бизнесмена мгновенно увидел пользу для себя и своей страны в пасе от Президента Алиева и воспользовался им.

Господин Трамп даже не скрывал своего восторга от ситуации. Он, фактически, получает доступ в Армению, в которой до недавнего времени топтались Россия, Иран и Франция, получая рычаг против всех троих. При этом, Азербайджан, никаких уступок суверенитета не делает, и, не предоставляет свою территорию для внешних сил, в соответствии со своей стратегической парадигмой.

Трамп, транслирует во внутриполитическом поле свои успехи и растущее уважение среди мировых лидеров.

И, наконец то, действительно может претендовать на Нобелевскую премию.

Трамп прекрасно понимает, от кого получил этот подарок, и это очевидно во время встречи и один на один и в формате трех. Причем, именно в тот момент, когда в нем очень нуждался. Он бизнесмен, и умеет считать. Господин Трамп буквально провел эту встречу аппелируя к нашему Президенту.

Еще одним важным фактором, который остался вне поле внимания, это истерика со стороны ANCA и других армянских диаспорских организаций. Которые остались в стороне. И это несмотря на традиционно большой вес армянского лобби в американской политике. Причина - все участники, включая Пашиняна, знают, что ANCA и ей подобные сделали бы все для саботажа мира. Не говоря уже о том, что Азербайджан просто не пошел бы на соглашение за которым прячется главный разжигатель конфликта. Приятно и то, что Президент Трамп продемонстрировал, что мнение ANCA ему не интересно. Явилось ли фактором то, что армянское лобби активно топило за Харрис и против него во время выборов? Возможно.

Это, без сомнений, историческое достижение нашей дипломатии во главе с одним из самых опытных и успешных мировых политиков нашего времени, президентом Алиевым. Элегантное и своевременное.