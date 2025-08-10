 Суперкубок Англии завершился сенсацией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Суперкубок Англии завершился сенсацией

First News Media21:43 - Сегодня
Суперкубок Англии завершился сенсацией

«Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль».

Основное время встречи, которая состоялась на стадионе «Уэмбли», завершилось со счетом 2:2. На 4-й минуте первый гол забил новичок «Ливерпуля» Уго Экитике. На 17-й минуте Жан-Филип Матета сравнял счет с пенальти. На 21-й минуте отличился Джереми Фримпонг, а на 77-й минуте снова восстановил равенство Исмаила Сарр.

В серии пенальти со счетом 3:2 оказались точнее игроки «Кристал Пэлас» и завоевали трофей.

В первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» сыграет в гостях с «Челси». Эта встреча состоится 17 августа. «Ливерпуль» начнет защиту титула 15 августа домашним матчем против «Борнмута».

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
288

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

В мире

Четыре человека пострадали при землетрясении на западе Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Папа Лев: Надеюсь, что Совместная декларация будет способствовать установлению ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Футбол

Суперкубок Англии завершился сенсацией

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса

Менеджер АФФА получила назначение от УЕФА

Обнародовано количество проданных билетов на матч «Карабах» – «Шкендия» - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Лиги чемпионов УЕФА: «Карабах» одержал победу над «Шкендией» - ОБНОВЛЕНО

Менеджер АФФА получила назначение от УЕФА

«Челси» объявил о переходе защитника Хато из «Аякса»

Азербайджан сохранил свою позицию в рейтинге УЕФА

Последние новости

Четыре человека пострадали при землетрясении на западе Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:15

Папа Лев: Надеюсь, что Совместная декларация будет способствовать установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе

Сегодня, 23:00

Эрдоган отреагировал на землетрясение в Турции

Сегодня, 22:44

Пезешкиан: Тегеран не против Зангезурского коридора при сохранении границ

Сегодня, 22:10

Суперкубок Англии завершился сенсацией

Сегодня, 21:43

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

Сегодня, 21:25

Президент Ильхам Алиев позвонил Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну

Сегодня, 20:57

Фонд тюркской культуры и наследия приветствовал подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 20:05

Президент Ильхам Алиев и Зеленский осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе SOCAR в Украине

Сегодня, 19:40

В Баку сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка - ФОТО

Сегодня, 19:21

Партия национального единства ТРСК поздравила Азербайджан с итогами вашингтонской встречи

Сегодня, 19:05

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Сегодня, 18:40

Египет вернул из ФРГ и Британии части тела неизвестной мумии и погребальную стелу

Сегодня, 18:20

Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 18:00

В Конго 13 человек погибли и шесть школ сгорели из-за пожаров

Сегодня, 17:40

Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 17:28

В Анкаре экстренно приземлился самолет из-за вспыхнувших наушников

Сегодня, 17:17

Гендиректор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:48

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

МИД Венгрии высоко оценил роль Дональда Трампа в установлении мира на Кавказе

Сегодня, 16:00
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30