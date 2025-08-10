Суперкубок Англии завершился сенсацией

«Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв «Ливерпуль».

Основное время встречи, которая состоялась на стадионе «Уэмбли», завершилось со счетом 2:2. На 4-й минуте первый гол забил новичок «Ливерпуля» Уго Экитике. На 17-й минуте Жан-Филип Матета сравнял счет с пенальти. На 21-й минуте отличился Джереми Фримпонг, а на 77-й минуте снова восстановил равенство Исмаила Сарр.

В серии пенальти со счетом 3:2 оказались точнее игроки «Кристал Пэлас» и завоевали трофей.

В первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас» сыграет в гостях с «Челси». Эта встреча состоится 17 августа. «Ливерпуль» начнет защиту титула 15 августа домашним матчем против «Борнмута».

Источник: Gazeta.Ru