Похищение, ссоры и топор: стали известны детали убийства в Гусаре - ОБНОВЛЕНО

Стали известны детали убийства, произошедшего 10 августа около 4:00 утра в селе Юхары Тахирджал Гусарского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, 67-летний житель села Гиджан Векиль Алибеков, состоявший в любовных отношениях с 49-летней Шалалой Омаровой, совершил нападение на женщину и её брата.

Год назад Алибеков похитил Омарову, и они жили вместе. Спустя месяц женщина вернулась в родное село и поселилась у своего брата Ширина Омарова. Алибеков продолжал регулярно приезжать к ней.

По имеющейся информации, в последнее время у пары часто случались ссоры, в том числе накануне трагедии.

В ту ночь, когда Шалала Омарова спала, Векиль Алибеков взял топор и напал на неё. Проснувшийся от шума 57-летний Ширин Омаров попытался остановить его, но преступник зарубил его топором. Сама Шалала Омарова выжила и получила травмы.

Отмечается, что Шалала Омарова имела физические недостатки и до встречи с Алибековым была замужем 11 раз.

У неё есть трое детей от первого брака, а Векиль Алибеков стал её 12-м сожителем.

13:05

