Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров в течение трех месяцев должен принять меры и проинформировать главу государства о передаче в пользование Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики 26,6676 гектара земли.

Участок расположен на проспекте Сюльх в городе Сумгайыт, относится к категории государственных земель промышленного, транспортного, оборонного и иного назначения и находится в пользовании ОАО "Азербору". Передача осуществляется с правом аренды.

Министерство экономики и Исполнительная власть города Сумгайыт должны принять необходимые меры для реализации положений данного распоряжения.