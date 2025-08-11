 Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется | 1news.az | Новости
Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

First News Media13:45 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров в течение трех месяцев должен принять меры и проинформировать главу государства о передаче в пользование Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики 26,6676 гектара земли.

Участок расположен на проспекте Сюльх в городе Сумгайыт, относится к категории государственных земель промышленного, транспортного, оборонного и иного назначения и находится в пользовании ОАО "Азербору". Передача осуществляется с правом аренды.

Министерство экономики и Исполнительная власть города Сумгайыт должны принять необходимые меры для реализации положений данного распоряжения.

176

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

Территория Сумгайытского химико-промышленного парка расширяется

