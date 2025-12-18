Награждены сотрудники Азербайджанского университета архитектуры и строительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении сотрудников Азербайджанского университета архитектуры и строительства».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, за заслуги в развитии образования ряд сотрудников университета награжден орденом «Шараф», орденом «Эмек» и медалью «Терегги». В частности, орденом «Шараф» награждена ректор университета Гюльчохра Мамедова.

Кроме этого, Нагиеву Низами присуждена персональная пенсия Президента Азербайджана.

