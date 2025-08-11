 Бразилия поздравила Азербайджан и Армению с подписанием совместной декларации | 1news.az | Новости
Политика

Бразилия поздравила Азербайджан и Армению с подписанием совместной декларации

First News Media20:40 - Сегодня
Бразилия поздравила Азербайджан и Армению с подписанием совместной декларации

Правительство Бразилии поздравило Азербайджан и Армению в связи с подписанием 8 августа текущего года совместной декларации лидерами двух стран, а также с парафированием их министрами иностранных дел Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении МИД Бразилии.

«Это событие является важным шагом на пути к полной нормализации отношений между двумя государствами. Бразилия вновь подтверждает свою поддержку дипломатическим усилиям, направленным на обеспечение прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе, и выражает надежду на скорейшее подписание и ратификацию соглашения, устанавливающего дипломатические отношения между Арменией и Азербайджаном»,- говорится в сообщении.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.
В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

