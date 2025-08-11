 В Зангилане задержан мужчина, устроивший пожар - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Зангилане задержан мужчина, устроивший пожар - ФОТО

First News Media08:55 - Сегодня
Сотрудниками полиции была установлена личность человека, устроивший пожар на территории города Зангилан 10 августа.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе расследования выяснилось, что пожар был вызван по неосторожности Вюсалом Алпанаховым (1985 г.р.).

В результате происшествия сгорели 5000 гектаров скошенных посевных площадей и кустарников.

В.Алпанахов, совершивший деяние, был задержан. В отношении его приняты административные меры.

По факту в районном отделении полиции продолжается расследование.

505

