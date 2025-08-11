В Азербайджане стартовал приём документов в вузы: сроки и консультации
С 11 по 19 августа будет проходить выбор специальностей в высшие учебные заведения, а электронная форма «Заявление абитуриента о выборе специальности» будет активирована в течение дня.
Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана.
Сообщается, что абитуриенты могут обратиться за помощью по вопросам выбора специальностей в «Консультационные центры абитуриентов», которые бесплатно работают в региональных отделениях ГЭЦ, а также в следующих вузах:
Азербайджанский технический университет
Университет архитектуры и строительства
Западно-Каспийский Университет
Азербайджанский университет
Бакинский университет бизнеса
Университет Одлар Юрду
Сумгайытский государственный университет
Азербайджанская национальная консерватория (начинает свою работу в этом году)
Кроме того, в указанные даты в районных отделах образования сотрудники ГЭЦ и координаторы окажут абитуриентам бесплатную помощь по вопросам правил приёма студентов, заполнения и утверждения «Электронного заявления абитуриента о выборе специальности», условий конкурса, а также другим важным аспектам, на которые стоит обратить внимание при выборе специальности.
Со списком «Консультационных центров абитуриентов», которые будут работать в районных отделах образования и школах регионов, можно ознакомиться по ссылке.