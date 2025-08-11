В азербайджанском селе шакалы атакуют людей: трое пострадавших - ВИДЕО

В селе Шатырлы Джалилабадского района участились нападения шакалов на людей и домашних животных.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, местные жители отмечают, что ранее шакалы в основном представляли угрозу для домашней птицы, однако этим летом количество нападений значительно увеличилось. Предполагается, что причина - дефицит пищи в лесных массивах.

В одном из недавних случаев жительница села сумела обезвредить напавшего шакала своими силами. Тем не менее, в результате инцидента пострадали несколько человек. Айгюн Оруджова, Судаба Рустамова и Джошгун Алили получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в центральную районную больницу Джалилабадского района.

Происшествие вызвало обеспокоенность в селе, где всё активнее обсуждается необходимость усиления мер по защите от диких животных.