УЕФА предупредил соперника «Карабаха»

УЕФА вынес предупреждение сопернику «Карабаха» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов — северомакедонской «Шкендии».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, это связано с событиями, произошедшими в первом матче второго квалификационного раунда, когда команда обыграла на своем поле румынский ФКСБ (1:0).

В этом матче местные болельщики бросали на поле посторонние предметы. Чемпион страны получил за это предупреждение. В случае повторения подобного инцидента «Шкендия» будет оштрафована.

Отметим, что «Карабах» выиграл первый матч третьего квалификационного раунда на выезде со счетом 1:0.

Ответная встреча состоится в Баку 12 августа.