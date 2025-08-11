Пашинян рассказал президенту Ирана о результатах переговоров в Вашингтоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, передают армянские СМИ.

Премьер-министр представил президенту Ирана результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне, подчеркнув возможности, которые открывает для региона установленный между Арменией и Азербайджаном мир.

Пашинян подчеркнул, что региональные каналы связи будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности.

Он поблагодарил президента Ирана за объективную оценку вашингтонских договоренностей и подчеркнул важность предстоящего визита президента Исламской Республики Иран в Республику Армения.

По итогам состоявшейся в Вашингтоне 8 августа трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева лидерами трех стран подписана совместная декларация.

Документ состоит из 7 пунктов, декларирующих, в частности, парафирование главами МИД сторон согласованного текста Соглашения об установлении мира и межгосотношений между Арменией и Азербайджаном и необходимость продолжения действий по его подписанию и ратификации; подписание заявления глав МИД обеих стран о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур; усилия по беспрепятственному сообщению между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении; а также сотрудничество Армении с США и с третьими странами для определения рамок реализации на территории РА проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».