Президент Албании поздравил Ильхама Алиева с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией

12 августа Президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

Байрам Бегай поздравил главу нашего государства с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, а также с подписанием декларации при свидетельстве Президента США и других документов.

Он особо подчеркнул проявленные Президентом Азербайджана решимость и лидерство в этом процессе.

В то же время Байрам Бегай высоко оценил поддержку Президента США этому процессу.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления. Подчеркнув, что именно Азербайджан является инициатором мирной повестки в регионе и автором текста мирного договора, глава нашего государства коснулся важности принятых на встрече в Вашингтоне документов с точки зрения продвижения мирной повестки. Президент Ильхам Алиев отметил роль Президента США в поддержке этого процесса.

В ходе телефонного разговора были высоко оценены успешное сотрудничество и взаимная поддержка Азербайджана и Албании в рамках международных организаций.