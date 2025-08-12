Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха - Распоряжение

Внесены изменения в состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, Мухтар Бабаев включен в состав Наблюдательного совета в статусе представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

Ранее Мухтар Бабаев был представлен в Наблюдательном совете Фонда возрождения Карабаха в качестве министра экологии и природных ресурсов.