Си Цзиньпин - Ильхаму Алиеву: Придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения.

«Благодаря целенаправленному руководству китайско-азербайджанские отношения всестороннего стратегического партнерства стремительно развиваются, взаимное политическое доверие между нашими государствами постоянно укрепляется, взаимовыгодное двустороннее сотрудничество неуклонно расширяется, а взаимодействие на международной арене эффективно реализуется.

В течение текущего года мы дважды встречались с Вами, и достигнутые важные договоренности реализуются последовательно, эффективно и в полном объеме.

Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном. Готов совместно с Вами работать над достижением новых результатов во всестороннем сотрудничестве во имя благосостояния народов обеих стран. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия», говорится в письме.