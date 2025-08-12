Иран продолжит консультации с МАГАТЭ.

Как передает агентство IRNA, решение принято иранскими властями по итогам визита заместителя главы МАГАТЭ Массимо Апаро в Тегеран.

"Решено продолжать консультации с учетом тем, обсужденных на встрече", - заявил замминистра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.

По его словам, на встрече участники переговоров с иранской стороны также подвергли жесткой критике МАГАТЭ в связи с неисполнением принятых агентством обязательств после израильских и американских ударов по Ирану.

Иран и МАГАТЭ на протяжении последних лет находятся в сложных отношениях из-за ядерной программы Тегерана. Агентство обвиняет Иран в недостаточной прозрачности и ограничении доступа инспекторов, а иранские власти заявляют о политизированности действий МАГАТЭ и его подверженности давлению со стороны США и Израиля.

Напряженность усилилась после выхода США в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновления санкций против Ирана. В ответ Тегеран постепенно сократил выполнение своих обязательств по СВПД, включая обогащение урана выше установленных лимитов.

В последние месяцы ситуация осложнилась ударами по территории Ирана, которые Тегеран связывает с Израилем и США.