Китай прекращает все контакты с президентом Чехии

Китайская сторона решила прекратить любые контакты с президентом Чешской Республики Петром Павлом из-за его встречи с 14-м Далай-ламой, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По словам дипломата, президент Чехии Павел, несмотря на неоднократные заявления и решительный протест китайской стороны, настоял на поездке в Индию для встречи с Далай-ламой, тем самым нанеся ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

"В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие", - приводит слова Линь Цзяня официальный сайт МИД КНР.

Дипломат отметил, что Китай выражает резкое недовольство и решительный протест в этой связи, и уже сделал чешской стороне серьёзное представление.

Источник: РИА Новости