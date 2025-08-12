Скандал с экзаменами: родители протестуют против аннулирования результатов - ВИДЕО

На централизованных экзаменах в лицеи и гимназии, которые проходили 25-27 июня, возник скандал. Группа родителей, недовольных результатами экзамена, состоявшегося 26 июня, обратилась к Baku TV, чтобы выразить свои жалобы.

«Без каких-либо доказательств результаты наших детей аннулировали. Говорят, что произошла утечка вопросов. Мы хотим, чтобы результаты первого экзамена восстановили. Наши дети хотят получать образование, а не просят у государства имущество», — заявила родитель Сабина Керимова.

Ситуацию прокомментировал заведующий отделом по работе с одарёнными детьми Института образования Турал Алышов.

«Во время экзамена мы обнаружили у школьников шпаргалки. Кроме того, мы выяснили, что существует вероятность того, что некоторые ученики получили вопросы ещё до экзамена. Поэтому по поручению Министерства науки и образования была создана комиссия для анализа результатов. Около 350 родителей и учеников были приглашены в Институт образования. С родителями была проведена беседа, а ученикам дали контрольный тест, состоящий из экзаменационных вопросов. Позже было установлено, что в результатах есть несоответствие», — пояснил представитель ведомства.

