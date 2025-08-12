 Трамп ввел в Вашингтон войска Нацгвардии для борьбы с преступностью, мэр округа возмущена | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп ввел в Вашингтон войска Нацгвардии для борьбы с преступностью, мэр округа возмущена

First News Media09:30 - Сегодня
Трамп ввел в Вашингтон войска Нацгвардии для борьбы с преступностью, мэр округа возмущена

Президент США Дональд Трамп перевел столичную полицию под федеральный контроль, решив направить в Вашингтон (округ Колумбия) 800 бойцов Национальной гвардии для восстановления правопорядка и общественной безопасности.

Силовики прибудут в город в течение недели.

Все это происходит в рамках анонсированной Трампом борьбы с преступностью в округе Колумбия. Ранее в Вашингтон также уже отправили сотни сотрудников других американских силовых ведомств, включая ФБР и Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), писал Reuters.

По словам президента США, сейчас американскую столицу "захватили жестокие банды и кровожадные преступники, бродячие толпы дикой молодежи, маньяки-наркоманы", а также бездомные. Трамп отметил, что число убийств в 2023 году, "вероятно, достигло самого высокого уровня за всю историю города", отбросив к показателям 25-летней давности.

"Бездомным нужно немедленно съехать. Мы предоставим вам жилье, но ДАЛЕКО от столицы. Преступникам уезжать не нужно, мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. <…> Готовьтесь! Не будет никакого “ХОРОШЕГО ПАРНЯ”. Мы хотим ВЕРНУТЬ нашу столицу", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Мэр Вашингтона, демократ Мюриэл Боузер возмущена действиями президента. Она назвала события вокруг полиции округа Колумбия захватом, отметив, что в городе "не наблюдается всплеска преступности", о котором говорит Трамп.

"Действия (Трампа) вызывают беспокойство и действительно уникальны для нашей истории. Но мы не сильно удивлены, учитывая его прошлую риторику. Хочу заверить жителей округа: наши власти продолжат работу".

Генпрокурор округа Колумбия Брайан Швалб в соцсети X также назвал действия Трампа "беспрецедентными, ненужными и незаконными". Уровень насильственных преступлений в округе Колумбия в прошлом году, по его словам, достиг исторического 30-летнего минимума и с начала года снизился ещё на 26%.

Поделиться:
176

Актуально

Общество

На большей части территории Азербайджана дождливая погода

Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» против «Шкендии»

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Общество

В Бакинском суде дали показания подвергавшиеся пыткам в плену и потерпевшие в ...

В мире

В Армении задержан член правящей партии по обвинению в незаконной миграции и киберпреступлениях

Трамп ввел в Вашингтон войска Нацгвардии для борьбы с преступностью, мэр округа возмущена

В США два самолета взорвались после столкновения

ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения «Шахедов» в РФ

Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО

Зеленский отверг уступки территорий

Китай сообщил о 7000 случаях заражения вирусом Чикунгуя

Последние новости

На большей части территории Азербайджана дождливая погода

Сегодня, 10:12

В Армении задержан член правящей партии по обвинению в незаконной миграции и киберпреступлениях

Сегодня, 10:05

В Губе местный житель погиб при пожаре в собственном доме

Сегодня, 09:55

Трамп ввел в Вашингтон войска Нацгвардии для борьбы с преступностью, мэр округа возмущена

Сегодня, 09:30

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» против «Шкендии»

Сегодня, 09:10

В Кельбаджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 09:03

В норвежском издании Geopolitika опубликована статья о подписанном в Белом доме соглашении

Сегодня, 08:55

В США два самолета взорвались после столкновения

Сегодня, 08:50

В Сабирабаде три человека пострадали при падении автомобиля в канал

Сегодня, 08:45

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:35

ЕС готовит очередной пакет антироссийских санкций

Сегодня, 00:00

В США при взрыве на сталелитейном заводе один человек погиб, десятки ранены-

11 / 08 / 2025, 23:58

Трамп отложил на 90 дней введение новых пошлин на импорт из Китая

11 / 08 / 2025, 23:46

Мирзоян проинформировал Аракчи о достигнутых в Вашингтоне договоренностях

11 / 08 / 2025, 23:40

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

11 / 08 / 2025, 23:20

В ДТП в Билясуваре погибли девочка и ее отец, трое пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

11 / 08 / 2025, 23:00

В РФ мигрантам запретили работать курьерами

11 / 08 / 2025, 22:40

Зеленский: Путин не готовится к прекращению огня в Украине

11 / 08 / 2025, 22:23

Greek City Times: Продолжавшемуся десятилетиями конфликту между Азербайджаном и Арменией положен конец

11 / 08 / 2025, 22:00

В Бакинском суде дали показания подвергавшиеся пыткам в плену и потерпевшие в результате военной агрессии Армении

11 / 08 / 2025, 21:41
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30