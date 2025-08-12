Трамп ввел в Вашингтон войска Нацгвардии для борьбы с преступностью, мэр округа возмущена

Президент США Дональд Трамп перевел столичную полицию под федеральный контроль, решив направить в Вашингтон (округ Колумбия) 800 бойцов Национальной гвардии для восстановления правопорядка и общественной безопасности.

Силовики прибудут в город в течение недели.

Все это происходит в рамках анонсированной Трампом борьбы с преступностью в округе Колумбия. Ранее в Вашингтон также уже отправили сотни сотрудников других американских силовых ведомств, включая ФБР и Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), писал Reuters.

По словам президента США, сейчас американскую столицу "захватили жестокие банды и кровожадные преступники, бродячие толпы дикой молодежи, маньяки-наркоманы", а также бездомные. Трамп отметил, что число убийств в 2023 году, "вероятно, достигло самого высокого уровня за всю историю города", отбросив к показателям 25-летней давности.

"Бездомным нужно немедленно съехать. Мы предоставим вам жилье, но ДАЛЕКО от столицы. Преступникам уезжать не нужно, мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. <…> Готовьтесь! Не будет никакого “ХОРОШЕГО ПАРНЯ”. Мы хотим ВЕРНУТЬ нашу столицу", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Мэр Вашингтона, демократ Мюриэл Боузер возмущена действиями президента. Она назвала события вокруг полиции округа Колумбия захватом, отметив, что в городе "не наблюдается всплеска преступности", о котором говорит Трамп.

"Действия (Трампа) вызывают беспокойство и действительно уникальны для нашей истории. Но мы не сильно удивлены, учитывая его прошлую риторику. Хочу заверить жителей округа: наши власти продолжат работу".

Генпрокурор округа Колумбия Брайан Швалб в соцсети X также назвал действия Трампа "беспрецедентными, ненужными и незаконными". Уровень насильственных преступлений в округе Колумбия в прошлом году, по его словам, достиг исторического 30-летнего минимума и с начала года снизился ещё на 26%.