В Баку за автохулиганство арестована мотоциклистка - ВИДЕО

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Главного управления дорожной полиции города Баку, на территории столицы была задержана мотоциклистка Фидан Багирлы, которая систематически нарушала правила дорожного движения и создавала реальную угрозу здоровью других участников движения.

В отношении Ф.Багирлы был составлен административный протокол на основании соответствующих статей Кодекса АР об административных правонарушениях и направлен в суд для рассмотрения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По решению суда водительское удостоверение Ф.Багырлы было ограничено сроком на 1 год, а она была арестована на 15 суток в административном порядке.