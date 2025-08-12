В Хачмазе задержали воров, обчистивших машину - ВИДЕО

В Хачмазском районе задержаны лица, укравшие деньги и вещи из автомобиля в одном из центров отдыха.

Как сообщает АПА со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД, в Хачмазское районное отделение полиции поступила информация о краже денег и различных предметов из автомобиля в одном из центров отдыха, расположенных на территории района.

В результате проведённых мероприятий было установлено, что преступление совершили жители столицы Мюшфиг Зейналов и Акиф Гусейнли, которые были задержаны.

Решением суда в отношении обоих задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста.