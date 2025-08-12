В Сумгайыте найден артиллерийский снаряд - ФОТО - ВИДЕО

В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на территории массива «Яшма баглары» был найден артиллерийский снаряд BR530 калибра 152 мм., передает 1news.az.

Боеприпас был изъят и вывезен специалистами группы быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В результате дополнительного обследования прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.