В Сумгайыте найден артиллерийский снаряд - ФОТО - ВИДЕО
В Сумгайыте обнаружен артиллерийский снаряд.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на территории массива «Яшма баглары» был найден артиллерийский снаряд BR530 калибра 152 мм., передает 1news.az.
Боеприпас был изъят и вывезен специалистами группы быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В результате дополнительного обследования прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
