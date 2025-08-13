Наркоторговцы из Баку работали с гражданином Ирана: детали операции МВД

В Хатаинском и Бинагадинском районах Баку из незаконного оборота изъято 15 килограммов наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны ранее судимый 29-летний Роял Мамедов и его ровесник Джавад Мамедов. При обыске их квартиры и автомобиля было обнаружено 15 килограммов 460 граммов марихуаны с добавлением вредных веществ и электронные весы, используемые для продажи наркотиков.

Было установлено, что они вступили в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием. По их плану, они должны были забирать наркотики из тайников и затем раскладывать их в заранее определённых местах для дальнейшей продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста.