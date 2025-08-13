Президент Албании направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру

Президент Албании Байрам Бегай направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю успешного подписания мирной декларации между Азербайджаном и Арменией.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени народа Албании и от себя лично искренне поздравляю Вас с успешным подписанием мирной декларации между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Подписание этого документа является исторической вехой, открывающей путь к сотрудничеству и взаимопониманию между двумя странами.

Высоко ценим постоянную решимость и приверженность, продемонстрированные как Вами, так и Соединенными Штатами Америки.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь подтвердить, что Албания придает большое значение дружбе с Азербайджаном и нашему стабильно развивающемуся партнерству, основанному на взаимном уважении и общих интересах.

Уверен, что под Вашим мудрым руководством отношения между нашими странами будут и впредь развиваться, а авторитет и вклад Азербайджана на международной арене еще больше возрастут.

С наилучшими пожеланиями дальнейшего успеха мирного процесса и процветания дружественного народа Азербайджана, примите, господин Президент, заверения в моем глубочайшем уважении".