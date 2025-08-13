Азербайджан на чемпионате мира представят 15 дзюдоистов

Стали известны имена азербайджанских дзюдоистов, которые примут участие в чемпионате мира среди юниоров в Софии.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации дзюдо Азербайджана, наша страна будет представлена в личных соревнованиях 15 спортсменами (8 юношей, 7 девушек) в 10 весовых категориях. Сборная будет соревноваться в смешанном командном зачете в последний день турнира.

Среди девушек проверят свои силы Гюльшен Гусейнова, Хадиджа Абдуллаева (обе - 44 кг), Нармин Агамирзазаде, Лейла Алекберова (обе - 48 кг), Айсун Мамедова (52 кг), Самая Юсифли (57 кг) и Масума Мамедли (70 кг).

А среди юношей поведут борьбу Анар Гулиев, Рза Халилли (оба по 50 кг), Расул Ализаде, Мухаммедали Хусиев (оба по 55 кг), Зейд Алескеров, Роял Гаибов (оба по 60 кг), Мухаммед Агакишиев (73 кг) и Субхан Ахундов (90 кг).

Амин Мехдиев (81 кг) примет участие в смешанных командных соревнованиях.

Отметим, что на чемпионате мира, который пройдет 27-31 августа, примут участие 593 спортсмена (313 юношей, 280 девушек) из 75 стран.