Определились победители чемпионата Азербайджана по дзюдо

Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо.

В последний день турнира, который проходил в Бакинском Дворце спорта, состоялись командные соревнования.

Победителем в женском зачёте стал Шушинский УГИМ. Серебряную медаль завоевала команда "Umbayev Sport Club", бронзовую - первая команда спортивного клуба "Нефтчи".

Среди мужчин победу одержала команда ПКФК «Канокан-ТТ». Команды «Азери-Дзюдо» ИКИБ II, «Сархадчи» ИМ и «Атилла» ИК разделили третье место.