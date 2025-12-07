 Определились победители чемпионата Азербайджана по дзюдо | 1news.az | Новости
Определились победители чемпионата Азербайджана по дзюдо

First News Media20:50 - Сегодня
Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо.

В последний день турнира, который проходил в Бакинском Дворце спорта, состоялись командные соревнования.

Победителем в женском зачёте стал Шушинский УГИМ. Серебряную медаль завоевала команда "Umbayev Sport Club", бронзовую - первая команда спортивного клуба "Нефтчи".

Среди мужчин победу одержала команда ПКФК «Канокан-ТТ». Команды «Азери-Дзюдо» ИКИБ II, «Сархадчи» ИМ и «Атилла» ИК разделили третье место.

