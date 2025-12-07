Определились победители чемпионата Азербайджана по дзюдо
Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо.
В последний день турнира, который проходил в Бакинском Дворце спорта, состоялись командные соревнования.
Победителем в женском зачёте стал Шушинский УГИМ. Серебряную медаль завоевала команда "Umbayev Sport Club", бронзовую - первая команда спортивного клуба "Нефтчи".
Среди мужчин победу одержала команда ПКФК «Канокан-ТТ». Команды «Азери-Дзюдо» ИКИБ II, «Сархадчи» ИМ и «Атилла» ИК разделили третье место.
