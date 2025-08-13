Пезешкиан раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал призыв премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к иранцам выступить против своего правительства на фоне перебоев с подачей воды и электроэнергии.

Об этом гооворится в публикации Пезешкиана в соцсети X.

"Режим, который лишил жителей Газы воды и пищи, хочет принести воду иранскому народу? Какой мираж!", - написал президент Ирана.

Видеообращение Нетаньяху, опубликованное накануне, прозвучало на фоне сохраняющихся в Иране перебоев с водоснабжением и электроснабжением во время жары. Он также предложил направить в Тегеран израильских специалистов по водным ресурсам для передачи технологий и опыта.