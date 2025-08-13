Трамп, Путин и Зеленский могут приехать в Европу или на Ближний Восток - СМИ

Предполагаемая встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина, Владимира Зеленского может состояться в Европе или на Ближнем Востоке.

Oб этом сообщает The Guardian со ссылкой на агентство Reuters.

«Лидеры США, Украины и европейских стран обсудили несколько потенциальных мест для последующей трёхсторонней встречи с Трампом, Путиным и Зеленским уже во время сегодняшнего телефонного разговора», — говорится в публикации.

Как пишет издание, среди рассмотренных вариантов — города в Европе и на Ближнем Востоке.