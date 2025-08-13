 Трамп, Путин и Зеленский могут приехать в Европу или на Ближний Восток - СМИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп, Путин и Зеленский могут приехать в Европу или на Ближний Восток - СМИ

First News Media22:22 - Сегодня
Трамп, Путин и Зеленский могут приехать в Европу или на Ближний Восток - СМИ

Предполагаемая встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина, Владимира Зеленского может состояться в Европе или на Ближнем Востоке.

Oб этом сообщает The Guardian со ссылкой на агентство Reuters.

«Лидеры США, Украины и европейских стран обсудили несколько потенциальных мест для последующей трёхсторонней встречи с Трампом, Путиным и Зеленским уже во время сегодняшнего телефонного разговора», — говорится в публикации.

Как пишет издание, среди рассмотренных вариантов — города в Европе и на Ближнем Востоке.

Поделиться:
186

Актуально

Точка зрения

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным ...

Политика

Президент Пакистана поздравил азербайджанский народ с мирным соглашением

Политика

Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Общество

Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

В мире

Зеленский: Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны

Трамп, Путин и Зеленский могут приехать в Европу или на Ближний Восток - СМИ

Трамп предложил заморозить линию фронта в Украине и обменяться территориями

Пезешкиан раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Индийцы устроили протест в Армении - ВИДЕО

В РФ мигрантам запретили работать курьерами

Курорт Sea Breeze станет самым дорогим мегапроектом в истории Узбекистана - ПОДРОБНОСТИ

Эрдоган отреагировал на землетрясение в Турции

Последние новости

Поэт Керамет Шукюров найден мертвым на улице

Сегодня, 23:40

Президент Пакистана поздравил азербайджанский народ с мирным соглашением

Сегодня, 23:20

Зеленский: Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны

Сегодня, 23:00

Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, получившую травмы при падении

Сегодня, 22:45

Трамп, Путин и Зеленский могут приехать в Европу или на Ближний Восток - СМИ

Сегодня, 22:22

Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Сегодня, 22:00

Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

Сегодня, 21:40

Завтра три столичных района останутся без газа

Сегодня, 21:20

В Шамахы перевернулся автомобиль, 1 человек погиб, 9 пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Трамп предложил заморозить линию фронта в Украине и обменяться территориями

Сегодня, 20:40

Известно количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

Сегодня, 20:20

В Азербайджане начинается регистрация в колледжи

Сегодня, 20:05

Пезешкиан раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты

Сегодня, 19:35

Азербайджан на чемпионате мира представят 15 дзюдоистов

Сегодня, 19:18

Представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца посетили жителей армянского происхождения в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 19:00

У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами, 20 человек погибли

Сегодня, 18:45

Президент Грузии приветствует шаги Азербайджана и Армении для установления мира

Сегодня, 18:30

В Швейцарии отклонен проект антиазербайджанской резолюции, выдвинутой проармянскими парламентариями

Сегодня, 18:15

«Самой уродливой собакой в мире» 2025 года стала она - ФОТО

Сегодня, 18:03

В России официально ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

Сегодня, 17:48
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06