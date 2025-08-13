В Азербайджане зафиксированы ливни и сильный ветер

По состоянию на 13 августа на большей части территории Азербайджана наблюдалась дождливая погода, прошли ливни и сверкали молнии.

Как передает 1news.az, об этом в Национальной гидрометеорологической службе.

Количество выпавших осадков составило: в Шеки (Кишчай) - 17 мм, в Загатале и Гахе (Сарыбаш) - 16 мм, на Шахдаге - 9 мм, в Балакяне - 8 мм, в Грызе - 7 мм, а также до 3 мм в Хыналыге, Гедабее, Лерике, Габале, Губе, Тертере, Мингячевире, Бейлагане, Билясуваре, Имишли, Агдаме, Губадлы, Лачине, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Физули, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Шамахы, Гобустане, Халтане, Гусаре, Огузе, Дашкесане, Товузе, Ордубаде, Шаруре, Джульфе, Нахчыване, Ярдымлы, Агстафе, а также в Баку и на Абшеронском полуострове.

12 августа в Джульфе дул северо-западный ветер, скорость которого временами достигала 21 м/с.