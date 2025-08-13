Президент Пакистана поздравил азербайджанский народ с мирным соглашением

Пакистан еще раз подтвердил свое намерение в углублении братских связей с Азербайджаном на основе взаимного доверия, общих ценностей и желаний.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Пакистана Асиф Али Зардари во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Хазаром Фархадовым.

Президент Пакистана заявил, что рассматривает Азербайджан как важного партнера, в частности, намерен развивать двустороннее сотрудничество в сфере торговли и экономики.

Далее он подчеркнул, что инвестиционные возможности, расширяющиеся торговые связи и развивающиеся транспортные коммуникации в регионе еще больше сблизят обе страны и создадут условия для совместного развития.

Президент Зардари поздравил народ и Президента Азербайджана с подписанием исторического документа о мирном соглашении с Арменией. Он сказал, что соглашение приведет к устойчивому миру, стабильности и развитию в регионе. В том числе было отмечено, что Пакистан выступает за диалог и мирное урегулирование конфликтов на основе взаимного уважения и понимания.

Президент также поблагодарил Азербайджан как ценного члена Контактной группы ОИС, за неизменную поддержку справедливого дела народа Джамму и Кашмира, находящегося под оккупацией Индии.