В Азербайджане может появиться возможность выпуска и применения криптовалют

Центральный банк Азербайджана объявил о завершении пробных периодов на первом этапе режима специального регулирования.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший, что в ходе испытаний была проведена оценка 4 инновационных продуктов и по 2 направлениям результаты оценки признаны успешными, по остальным — нецелесообразными.

«Поддерживаемые проекты связаны именно с операциями с криптовалютой. Так, для более безопасного и прозрачного проведения криптовалютных операций планируется интеграция приложения «m10» с платформой «Binance». Пользователи через эту интеграцию смогут вносить и выводить средства со своих кошельков на «Binance». Другой проект - «криптоброкерская платформа», которая предоставляет возможности для удобной и безопасной покупки, продажи и хранения виртуальных активов. В рамках режима специального регулирования проведение пробных испытаний также направлено на формирование и совершенствование нормативно-правовой базы в этом направлении», - рассказывает депутат.

По словам В.Байрамова, Центральный банк ещё с 2019 года начал реализацию проекта по созданию основанной на блокчейне системы цифровой идентификации: «Изучение возможностей полного применения технологии блокчейн важно для развития рынка виртуальных валют. Тестовые проекты Центрального банка в ближайшем будущем могут создать возможности для выпуска и использования криптовалют в Азербайджане. Поскольку глобальные финансовые операции активно переходят в виртуальную среду, использование криптовалют и интеграция систем в Азербайджане становятся одним из ключевых вызовов».