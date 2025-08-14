Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане - ВИДЕО

13 августа в столице Исламской Республики Пакистан - городе Исламабад прошёл военный парад, впервые посвящённый «Дню независимости» и «Торжеству справедливости».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны АР.

За парадом, наряду с военно-политическим руководством Пакистана, наблюдали первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, представители посольства нашей страны в Исламской Республике Пакистан и аппарата военного атташе, а также другие официальные гости.

В военном параде, в котором участвовали представители вооружённых сил различных стран, Азербайджан был представлен парадным расчётом Азербайджанской Армии.